申請明年秋季入讀加州大學的學生,有多4天時間完成並遞交入學申請。

申請2021年秋季入學的學生,原本需要周一午夜11點59分之前遞交申請表,可是加大的入學申請系統出現故障,周日許多學生表示遇到技術上的問題,於是加大宣布將截止時間延後至12月4號星期五晚上11點59分。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。