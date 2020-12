【KTSF】

特朗普政府新冠病毒特別顧問Scott Atlas醫生周一辭職。

Atlas於8月份以特別政府僱員的身份加入了特朗普政府,他的工作日為130天,將於本周到期。

Atlas在辭職信中說,他希望新的冠狀病毒諮詢團隊”一切順利”,但沒有提到總統當選人拜登。

Atlas是少數醫生中附和特朗普總統處理新冠疫情方式的醫生,質疑戴口罩及居家抗疫的效果,同時支持學生返校以及大學運動。

他把辭職信公布在推特,Atlas說他的目標是提供最佳信息,並最大程度地減少疫情和結構性政策本身帶來的所有危害,特別是對工人階級和窮人的危害。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。