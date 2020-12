舊金山過去4個月物業轉讓稅收明顯減少（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山估值官朱嘉文公布過去4個月市內物業的轉讓情況、交易量及市府的轉讓稅收明顯減少。

估值官辦公室公開的數據顯示,今年7月到10月,物業轉手的交易有2,774宗,所繳交的轉讓稅有約8,800萬元。

朱嘉文表示,比起去年同期,今年的物業轉手交易大約少了200宗,相差不算太多,但值得留意的是,今年市府所收到的轉讓稅,比去年同時有超過1.5億元少了近一半。

朱嘉文指出,舊金山的轉讓稅機制,物業價值越高,所繳交的轉讓稅亦越高,問題是,今年過去4個月中,價值超過一千萬的物業轉讓只有13宗,這13宗交易已經佔了8800萬轉讓稅的一半。

朱嘉文說:「我們沒有見到很多大型物業的轉手,例如是市中心的辦公室大樓,或者是酒店,因此大家不會見到市府在這部分有很多收入。」

舊金山選民在過去的選舉通過了I提案,贊成增加一千萬或以上物業的轉讓稅一倍,提案將於明年元旦生效。

朱嘉文表示,根據過去的經驗,不少買家往往在轉讓稅增加前趕緊完全交易,避開重稅,因此不排除12月會有很多物業轉手。

不過由於今年存在疫情這項不確定因素,對經濟必定有影響,但實際影響有多少暫時還不知道。

市主計長與市府各部門制定未來預算時,已經預計到轉讓稅會減少,但稅收驟降,實際影響到哪一項市府服務,朱嘉文表示,遲一點會與公眾報告。

