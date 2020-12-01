舊金山過去4個月物業轉讓稅收明顯減少（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山估值官朱嘉文公布過去4個月市內物業的轉讓情況、交易量及市府的轉讓稅收明顯減少。

估值官辦公室公開的數據顯示，今年7月到10月，物業轉手的交易有2,774宗，所繳交的轉讓稅有約8,800萬元。

朱嘉文表示，比起去年同期，今年的物業轉手交易大約少了200宗，相差不算太多，但值得留意的是，今年市府所收到的轉讓稅，比去年同時有超過1.5億元少了近一半。

朱嘉文指出，舊金山的轉讓稅機制，物業價值越高，所繳交的轉讓稅亦越高，問題是，今年過去4個月中，價值超過一千萬的物業轉讓只有13宗，這13宗交易已經佔了8800萬轉讓稅的一半。

朱嘉文說：「我們沒有見到很多大型物業的轉手，例如是市中心的辦公室大樓，或者是酒店，因此大家不會見到市府在這部分有很多收入。」

舊金山選民在過去的選舉通過了I提案，贊成增加一千萬或以上物業的轉讓稅一倍，提案將於明年元旦生效。

朱嘉文表示，根據過去的經驗，不少買家往往在轉讓稅增加前趕緊完全交易，避開重稅，因此不排除12月會有很多物業轉手。

不過由於今年存在疫情這項不確定因素，對經濟必定有影響，但實際影響有多少暫時還不知道。

市主計長與市府各部門制定未來預算時，已經預計到轉讓稅會減少，但稅收驟降，實際影響到哪一項市府服務，朱嘉文表示，遲一點會與公眾報告。

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