Santa Clara縣疫情惡化 部分外遊回來民眾需自我隔離（視頻）

南灣Santa Clara縣再創疫情爆發以來單日確診新高,縣府周一凌晨起實施更嚴格的防疫措施,包括規定部分外遊後回來的民眾,必須自行隔離14天。

Santa Clara縣周一新增801宗確診,打破星期六760宗的紀錄,再創疫情爆發以來的新高,累計35,085宗,有476人死亡,住院人數亦創新高,有286人,比兩星期前高出兩倍幾。

因為擔心疫情在未來幾星期會失控,Santa Clara縣衛生局周一起實施更嚴格的防疫措施,除了強烈建議民眾取消非必要外遊之外,更規定從150英哩以外地方入境Santa Clara縣範圍的人,到達後必須自我隔離14天。

旅客Violet Nformi說:「自我隔離當然是好事,但我不知道我需要隔離,而我明天開始就要上班。」

Santa Clara縣現處於最嚴格的紫色抗疫級別,今次一系列的措施,是縣府為應對縣內惡化的疫情所採取的額外手段,縣衛生局局長Sara Cody形容,現時疫情走向相當可怕,若不控制好,縣內的醫療系統可能將於12月中不勝負荷。

Cody說:「我想強調的是,抗疫是團隊工作,縣內每個人,每個行業,每個商戶,我們都要合作,我們已經有近500人染疫死亡,我們一定要共同對抗。」

其他周一生效的措施包括,零售業及其他設施室內的人數不多於10%,而雜貨店及藥房等必要商戶,室內最多維持25%的人數,店舖門外必須安排職員駐守,控制店內的人流,宗教活動及示威等必須要在戶外進行,且人數不多於100人,酒店亦只可以接待必要外遊的旅客或者隔離人士。

此外,所有有身體接觸的職業、大專及業餘賽事全面暫停,受影響的包括美足舊金山淘金者及冰球聖荷西鯊魚,未來幾星期都不能在主場比賽及訓練。

這些新措施暫時會維持至12月21日,由於預期感恩節過後疫情會再進一步惡化,因此這些措施亦可能會再度延長。

