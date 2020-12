San Mateo縣府將在Daly City設永久檢測站（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中半島San Mateo縣宣布周二起將於Daly City設立一個永久的檢測站,為5歲或以上人士提供檢測,另外舊金山及San Mateo縣在過去周末升級到疫情最嚴重的紫色級別,周一晚10時起加入州府的宵禁令。

這個永久的檢測站位於Daly City的Jefferson Union高中校區的停車場,每逢星期一至五上午10時到下午4時,為5歲或以上的民眾提供免費檢測,周二起正式運作。

縣參事David Canepa表示,San Mateo縣的檢測率是全加州第二高,僅次於舊金山,為了再度增加檢測量,縣府曾兩次向州府申請援助,不過都被拒絕,因此決定自行設立檢測站。

Canepa指出,不少確診者都是沒有徵狀,因此多檢測,有助盡快找出這些患者,減低他們在社區傳播病毒的風險。

San Mateo縣有14,458宗確診,有170人死亡。

另外,由於舊金山及San Mateo縣的確診個案急增,在過去的周末已經被列入最嚴重的紫色級別,健身中心及博物館等於周日關閉,室內用餐要暫停,店內購物的人數需要減少至總容量的25%。

這兩個縣周一晚10時起將會實施州府的宵禁令,每晚10時至翌日清晨5時禁止聚會,命令將會延續到12月21日。

舊金山周一新增105宗確診,累計15,522宗,有160人死亡,住院人數由10天前的30多人增加至周一的84人。

