San Mateo縣府將在Daly City設永久檢測站（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

中半島San Mateo縣宣布周二起將於Daly City設立一個永久的檢測站，為5歲或以上人士提供檢測，另外舊金山及San Mateo縣在過去周末升級到疫情最嚴重的紫色級別，周一晚10時起加入州府的宵禁令。

這個永久的檢測站位於Daly City的Jefferson Union高中校區的停車場，每逢星期一至五上午10時到下午4時，為5歲或以上的民眾提供免費檢測，周二起正式運作。

縣參事David Canepa表示，San Mateo縣的檢測率是全加州第二高，僅次於舊金山，為了再度增加檢測量，縣府曾兩次向州府申請援助，不過都被拒絕，因此決定自行設立檢測站。

Canepa指出，不少確診者都是沒有徵狀，因此多檢測，有助盡快找出這些患者，減低他們在社區傳播病毒的風險。

San Mateo縣有14,458宗確診，有170人死亡。

另外，由於舊金山及San Mateo縣的確診個案急增，在過去的周末已經被列入最嚴重的紫色級別，健身中心及博物館等於周日關閉，室內用餐要暫停，店內購物的人數需要減少至總容量的25%。

這兩個縣周一晚10時起將會實施州府的宵禁令，每晚10時至翌日清晨5時禁止聚會，命令將會延續到12月21日。

舊金山周一新增105宗確診，累計15,522宗，有160人死亡，住院人數由10天前的30多人增加至周一的84人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。