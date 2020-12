加州眾議員朱感生離任前受訪談任內政績及遺憾（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

華裔州眾議員朱感生即將在12月7日任滿離職,他周一接受本台專訪,回顧任內政績、未完成的遺憾,以及卸任後有何計劃。

代表南灣地區加州25區州眾議員席位的朱感生,回顧過去三屆任期共計6年期間,有28項由他提出的法案簽署成為法律,並確保了6千萬的預算,用於多項社區服務,例如精神健康專業人士的訓練和支援、打擊汽車爆竊和財物竊盜犯罪、長者服務和藝術教育等。

他談到在2014年參選時所提的幾項競選承諾都能一一落實,感到欣慰。

朱感生說:「2014年的時候,參選眾議員主要的希望,工作的重點是希望能夠把加州的經濟帶好,也很高興6年之內,在新冠疫情之前,我們的經濟有非常強力的回收,對於這一點我覺得也是很可以安慰的事情。」

除了經濟方面,在交通和水資源領域等,6年來也都有進展,像是從支持RR提案,到爭取全區輕軌服務。

在公共安全方面,透過立法打擊汽車爆竊案,還有提供長者退休後的學習和職業訓練等。

而談到任內的遺憾,朱感生說確實還有很多,尤其今年受到疫情影響,委員會優先將疫情相關法案提上議程,其他非疫情相關法案全都被擱置,因此許多想推動的法案遲遲沒有進展。

朱感生說:「像這個日光節約日對我來講,就是一個很大的遺憾,我們通過了Assembly,通過了州眾議院,結果法案到了州參議院的時候,受到新冠肺炎的影響,沒有機會提出來討論。」

在朱感生推動的法案中,最廣為人知的應該算是廢除日光節約時間的法案了,不過他說,就算他離任,也不會影響到法案推動的進程,和他共同提出法案的州議員Lorena Gonzalez,已經承諾會繼續推進法案,務求在州議會以及未來在聯邦政府層級能夠落實。

說到另一個遺憾,他舉自己在今年提出,希望將旅館額外收費透明化的法案遭到否決為例,談到州府遊說政治的話題。

朱感生說:「受到旅館業的抵制,這個法案沒有通過,還有很多法案對消費者好,對我們消費者有益的法案,也沒有辦法得到通過,沙加緬度的遊說人士有很大的力量。」

12月7日卸任後,下一步有甚麼打算呢?

朱感生說:「那倒還沒有,我想休息一陣子,休息一陣子也是我很想要做的事情,不要說沙加緬度跟聖荷西兩邊跑,我覺得是,當時沒有說繼續重選的原因,休息一下再說吧。」

從留學生、投入高科技,再從學區委員開始步入政壇,來自台灣的朱感生是第一代移民,曾寫下歷史成為聖荷西首位華裔市議員,以及首位華裔出任加州第25區州眾議員,朱感生覺得這真的是一項殊榮,也非常榮幸有機會服務社區,未來仍會留在社區。

朱感生說:「也不能說是依依不捨,但是有很多事情還沒有,我覺得想做還沒有做完,所以我絕對會繼續留在社區,再找別的方法,別的方法來繼續服務我們的社區。」

