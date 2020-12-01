加州眾議員朱感生離任前受訪談任內政績及遺憾（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

華裔州眾議員朱感生即將在12月7日任滿離職，他周一接受本台專訪，回顧任內政績、未完成的遺憾，以及卸任後有何計劃。

代表南灣地區加州25區州眾議員席位的朱感生，回顧過去三屆任期共計6年期間，有28項由他提出的法案簽署成為法律，並確保了6千萬的預算，用於多項社區服務，例如精神健康專業人士的訓練和支援、打擊汽車爆竊和財物竊盜犯罪、長者服務和藝術教育等。

他談到在2014年參選時所提的幾項競選承諾都能一一落實，感到欣慰。

朱感生說：「2014年的時候，參選眾議員主要的希望，工作的重點是希望能夠把加州的經濟帶好，也很高興6年之內，在新冠疫情之前，我們的經濟有非常強力的回收，對於這一點我覺得也是很可以安慰的事情。」

除了經濟方面，在交通和水資源領域等，6年來也都有進展，像是從支持RR提案，到爭取全區輕軌服務。

在公共安全方面，透過立法打擊汽車爆竊案，還有提供長者退休後的學習和職業訓練等。

而談到任內的遺憾，朱感生說確實還有很多，尤其今年受到疫情影響，委員會優先將疫情相關法案提上議程，其他非疫情相關法案全都被擱置，因此許多想推動的法案遲遲沒有進展。

朱感生說：「像這個日光節約日對我來講，就是一個很大的遺憾，我們通過了Assembly，通過了州眾議院，結果法案到了州參議院的時候，受到新冠肺炎的影響，沒有機會提出來討論。」

在朱感生推動的法案中，最廣為人知的應該算是廢除日光節約時間的法案了，不過他說，就算他離任，也不會影響到法案推動的進程，和他共同提出法案的州議員Lorena Gonzalez，已經承諾會繼續推進法案，務求在州議會以及未來在聯邦政府層級能夠落實。

說到另一個遺憾，他舉自己在今年提出，希望將旅館額外收費透明化的法案遭到否決為例，談到州府遊說政治的話題。

朱感生說：「受到旅館業的抵制，這個法案沒有通過，還有很多法案對消費者好，對我們消費者有益的法案，也沒有辦法得到通過，沙加緬度的遊說人士有很大的力量。」

12月7日卸任後，下一步有甚麼打算呢？

朱感生說：「那倒還沒有，我想休息一陣子，休息一陣子也是我很想要做的事情，不要說沙加緬度跟聖荷西兩邊跑，我覺得是，當時沒有說繼續重選的原因，休息一下再說吧。」

從留學生、投入高科技，再從學區委員開始步入政壇，來自台灣的朱感生是第一代移民，曾寫下歷史成為聖荷西首位華裔市議員，以及首位華裔出任加州第25區州眾議員，朱感生覺得這真的是一項殊榮，也非常榮幸有機會服務社區，未來仍會留在社區。

朱感生說：「也不能說是依依不捨，但是有很多事情還沒有，我覺得想做還沒有做完，所以我絕對會繼續留在社區，再找別的方法，別的方法來繼續服務我們的社區。」

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