搵屋住：舊金山Potrero Hill兩可負擔單位放售

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山Potrero Hill有兩個可負擔單位重新放售，適合中等收入家庭申請。

這兩個公寓都是在2007年落成，分別為Studio開放式公寓和一房單位公寓，開放式公寓位於7街888號，靠近Mission Bay，面積有499平方英呎，售價約為315,000元，HOA每月管理費為338元。

一房單位公寓就位於Kansas街451號和17街交界，面積有656平方英呎，售價接近40萬元，HOA為每月533元。

兩個公寓單位內都有基本家庭電器和附帶一個停車位，申請人的年收入不得超過舊金山收入中位數，單身人士不得超過89,650元，兩人家庭不得超過102,500元。

兩個單位的申請截止日期為12月14日下午5點，抽籤時在舊金山居住，或者工作的民眾會獲得優先。

詳情請點擊：

7街888號：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HloyxUAB

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HloyxUAB/apply-welcome/overview

Kansas街451號：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlorhUAB

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlorhUAB/apply-welcome/overview

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。