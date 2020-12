【KTSF 張麗月報導】

網購星期一的銷售總額打破歷來紀錄,達到過百億元。

根據Adobe分析資料顯示,周一的網購星期一銷售總額打破紀錄,達到108億元,比對去年就上升15.1%,但仍然比市場預期為少,可能因為有些零售商提早推廣促銷活動,以避免在疫情中出現人潮購物。

至於上星期,感恩節後翌日的黑色星期五的網購就上升接近22%,也是達到破紀錄90億元,最熱賣的貨品除了傳統的電子遊戲、手機、智能設備和電視機之外,因為疫情,今年更多人買雜貨衣服和酒精,單是網上的雜貨銷售就勁升近4倍。

在黑色星期五的網購消費中,有四成是花在買智能手機,達到36億元,比去年飆升兩成半。

