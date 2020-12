衛生專家擔心感恩節過後新冠肺炎病例會暴增（視頻）

【KTSF】

感恩節假期剛過,衛生專家擔心出遊及家庭聚會會導致新冠疫情病例暴增,甚至死亡。

衛生官員懇求美國民眾,感恩節不要出遊,不要群聚,結果還是有1200萬人在星期天進出機場,是自3月疫情爆發以來最多人次,這還不包括駕車出遊。

現在衛生官員呼籲這些人如果出現症狀, 趕緊去檢測。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「我們可能會看到一個已經在浪潮上的波浪,我發出該信息並不是想恫嚇大家,而是希望還不會太晚。」

光是星期天93,000人要住院治療,打破紀錄。

CNN醫療分析員Megan Ranney醫生說:「醫院根本負荷不了,就像是天然災害在全美50州同時發生。」

在美國已經有267,000人死於與新冠肺炎相關的疾病,健康專家說,這個數字可能會在12月和新年開始之間呈指數增長。

另一方面,有研究顯示,在跟新冠肺炎確診者接觸後,通常平均花上5天的時間才會顯示出感染症狀,也因此也有專家認為,立刻去接受測試可能會出現錯誤的陰性反映,因為身體沒有那麼快產生病毒而被發現。

總之專家說,在疫苗尚未普及前,大家還是安分點,不要到處亂跑。

