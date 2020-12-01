七彩橋華裔師生製作紀錄片《挑戰》（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎疫情期間，學生們都在家遠程上課，東灣七彩橋表演藝術學校的華裔師生們，在暑期就一起透過視訊採訪，以及錄製自編自導的小故事，編輯製作了一部紀錄片《挑戰》（Challenge），帶大家了解這部影片以及幾位主創人員。

5歲學生顧嘉寶（Alexandra Gu）說：「疫情已經困了我們7個月了，我祈求天使快點趕走病毒。」

顧嘉寶來自舊金山，是紀錄片《挑戰》中年紀最小的表演者，她在影片中告訴大家，因為疫情，她不能和其他小朋友玩，不能外出參加她喜歡的活動，每天只能待在家和父母聊天作伴，這也是《挑戰》這部紀錄片的總策劃兼導演、東灣Pleasanton七彩橋表演藝術學校藝術總監何婧（Windy He）想跟觀眾分享的主題，讓人們了解美國各行各業的人，在新冠肺炎疫情期間，如何面對生活和工作的改變及挑戰。

《挑戰》總策劃/導演何婧說：「這個紀錄片的製作，一方面培養學生的綜合能力，另一方面也使得學生跟疫情中的社會有了更全面深入的認識，鼓舞他們勇於迎接挑戰，戰勝疫情。」

11歲的劉林睿（Katie）來自西雅圖，是這部紀錄片的副導演，並負責剪接視頻和配樂等工作，她在影片中採訪了紐約大學醫院麻醉科的實習醫生，以及在Amazon工作的一位博士。

劉林睿說：「從中我學到了如何做一位主持人、小記者，製作視頻時，如何配色，如何配樂，整個製作過程讓我對藝術更有興趣。」

7歲的楊小田（Evelyn Yuen）來自Cupertino，她在影片中說，今年是特殊的一年。

楊小田說：「我不能和朋友們一起玩，我很不開心，每天在家裡上網課，每天只能和爸爸媽媽一起玩，我真的想找我的朋友們一起玩。」

她在影片中採訪了自己的學姐劉林睿，也問了父母為甚麼不能出去玩。

楊小田說：「我們採訪了不同行業的人，讓我們知道怎樣和病毒鬥爭，我做了小主持人和小記者，新的挑戰我很喜歡。」

該紀錄片共有8名學生主持線上採訪，當中5人還有自編自導的小故事，包括遠程上課、照顧老人等，線上採訪的人物包括矽谷的電腦工程師及科學家，到美國求學的中國留學生等。

由於影片中的學生是用中英雙語採訪，因此雙語文稿和字幕的重任就交給了在美國出生、小時候回中國讀書的康遠（Peggy Kang），她說參與影片創作，也讓她意識到各種挑戰。

康遠說：「因為小朋友年齡都非常小，最小的只有5歲，最大的17歲，所以需要按照不同的年齡去設計採訪的內容，被採訪的人也是來自各個行業，所以讓挑戰這個主題貫穿整個紀錄片，也是很大的一個挑戰。」

該片正計劃參加戴維斯加大電影節，而在參展之後，觀眾也將有機會分別在Youku和YouTube觀看到這部紀錄片。

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