七彩橋華裔師生製作紀錄片《挑戰》（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎疫情期間,學生們都在家遠程上課,東灣七彩橋表演藝術學校的華裔師生們,在暑期就一起透過視訊採訪,以及錄製自編自導的小故事,編輯製作了一部紀錄片《挑戰》(Challenge),帶大家了解這部影片以及幾位主創人員。

5歲學生顧嘉寶(Alexandra Gu)說:「疫情已經困了我們7個月了,我祈求天使快點趕走病毒。」

顧嘉寶來自舊金山,是紀錄片《挑戰》中年紀最小的表演者,她在影片中告訴大家,因為疫情,她不能和其他小朋友玩,不能外出參加她喜歡的活動,每天只能待在家和父母聊天作伴,這也是《挑戰》這部紀錄片的總策劃兼導演、東灣Pleasanton七彩橋表演藝術學校藝術總監何婧(Windy He)想跟觀眾分享的主題,讓人們了解美國各行各業的人,在新冠肺炎疫情期間,如何面對生活和工作的改變及挑戰。

《挑戰》總策劃/導演何婧說:「這個紀錄片的製作,一方面培養學生的綜合能力,另一方面也使得學生跟疫情中的社會有了更全面深入的認識,鼓舞他們勇於迎接挑戰,戰勝疫情。」

11歲的劉林睿(Katie)來自西雅圖,是這部紀錄片的副導演,並負責剪接視頻和配樂等工作,她在影片中採訪了紐約大學醫院麻醉科的實習醫生,以及在Amazon工作的一位博士。

劉林睿說:「從中我學到了如何做一位主持人、小記者,製作視頻時,如何配色,如何配樂,整個製作過程讓我對藝術更有興趣。」

7歲的楊小田(Evelyn Yuen)來自Cupertino,她在影片中說,今年是特殊的一年。

楊小田說:「我不能和朋友們一起玩,我很不開心,每天在家裡上網課,每天只能和爸爸媽媽一起玩,我真的想找我的朋友們一起玩。」

她在影片中採訪了自己的學姐劉林睿,也問了父母為甚麼不能出去玩。

楊小田說:「我們採訪了不同行業的人,讓我們知道怎樣和病毒鬥爭,我做了小主持人和小記者,新的挑戰我很喜歡。」

該紀錄片共有8名學生主持線上採訪,當中5人還有自編自導的小故事,包括遠程上課、照顧老人等,線上採訪的人物包括矽谷的電腦工程師及科學家,到美國求學的中國留學生等。

由於影片中的學生是用中英雙語採訪,因此雙語文稿和字幕的重任就交給了在美國出生、小時候回中國讀書的康遠(Peggy Kang),她說參與影片創作,也讓她意識到各種挑戰。

康遠說:「因為小朋友年齡都非常小,最小的只有5歲,最大的17歲,所以需要按照不同的年齡去設計採訪的內容,被採訪的人也是來自各個行業,所以讓挑戰這個主題貫穿整個紀錄片,也是很大的一個挑戰。」

該片正計劃參加戴維斯加大電影節,而在參展之後,觀眾也將有機會分別在Youku和YouTube觀看到這部紀錄片。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。