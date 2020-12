中方就涉港問題制裁美方4人

【有線新聞】

中方反制美國制裁內地和香港官員,宣布制裁4名美國非政府組織高層,批評他們在涉港問題表現惡劣,將會禁止他們入境中國,包括香港和澳門。

列入制裁名單的包括美國國家民主基金會亞洲事務高級主任克瑙斯、美國國際事務民主協會亞洲項目負責人阿南德、香港分部主管羅薩里奧以及項目主任薛德敖。

4人所屬的組織過往曾經被中方制裁,其中美國國家民主基金會同時接受聯邦政府資助與私人捐款,被指曾經捐款予香港組織進行研究。而美國國際事務民主協會4月時亦曾發表報告,促請港府就去年反修例示威成立獨立調查委員會。

外交部形容被點名制裁的4人,在涉港問題表現惡劣。

中國外交部發言人華春瑩表示:「這些人當然是中國不受歡迎的人,他們將會被禁止進入中國,包括香港、澳門。香港是中國的香港,香港事務純屬中國內政,美方應立即停止插手香港事務,不應再干涉中國內政,不要在錯誤的道路上越走越遠。」

中方這次制裁是要回應美國早前因應港區國安法,制裁港澳辦副主任鄧中華、駐港國安機構及警隊高層等4人。外交部批評美方行徑公然插手香港事務,粗暴干涉中國內政,對此堅決反對、強烈譴責。

