CNN取得湖北省外洩檔案 揭示中國初期對疫情反應失誤

【KTSF 江良慧報導】

CNN有線新聞網絡聲稱,取得中國湖北省內部洩露的檔案,揭示了中國早期對新冠狀病毒疫情反應的失誤和混亂,也揭露中國當局發放誤導公眾的案例數字與死亡人數,指平均三個星期才診斷一個案例。

CNN獨家取得前所未有的中國內部檔案文件,揭露在疫情爆發的頭幾個星期,中國政府知情,但沒有告知世界發生何事,一個吹哨人說,他們在中國衛生系統內工作,同CNN在線上分享有關的檔案,顯示疫情開始時,地方政府作出一片混亂的回應。

Global Health外國關係研究所資深學者Yanzhong Huang說:「缺乏透明度造成這個危機。」

Vanderbilt大學醫療中心教授William Schaffner說:「白紙黑字所見 透露及展示許多。」

CNN向多名專家、歐洲安全官員求證,並使用複雜的數碼發證分析,檢視文件的源碼。

CNN資深國際特約記者Nick Paton Walsh說:「文件提供一個關鍵揭示的數目,涉及疫情震中的武漢所屬的湖北省,首先是,某些死亡人數沒記載,報告中最惡劣的日子是2月17日,報告說證實死亡有196人,但當天宣布的是93人。」

當時中國內部流傳,湖北省內更龐大與更多細節的新病例,2月份某一天,內部記錄到將近6千宗新症,當中部分新症來自檢測,部分由醫生臨床診斷出,部分基於症狀與他人接觸而推斷,所有的新個案都是重症,但當天當局通報全國有約2,500宗確診新個案,其餘的病例就列為「疑似個案」,這意味著醫生診斷為重症的病人成為疑問,隨後他們改變診斷的準則。

芝加哥大學政治科學教授Dali Yang說:「中國若是較為透明,若有較為進取明確回應,定必影響到病毒的傳播,在武漢在湖北在中國,以至在全世界。」

報導指令人吃驚的是,文件揭露數目有出入的背後一個可能的理由,3月初一份報告說,從出現症狀到確診平均需要23日,即是說官方要三個星期才捉到一宗病例。

Huang說:「這個資訊令我驚訝,正常來說是需要幾天。」

Schaffner說:「就是說今天作出的政策,是基於三週前的信息。」

可能最令人觸目的揭露是,關於12月初,當新型肺炎在中國剛冒出時。

Walsh說:「令人吃驚地,文件揭露,當時湖北的流感個案飆升,而研究顯示正是首批病人受新冠病毒感染,流感宗數是前一年同一個星期的20倍。」

專家指出,有類似流感症狀的病人將醫院塞爆,令人難以鑑別出首批新型肺炎個案,而有關的檔案文件,並沒有將當時的爆發直接聯繫上新冠狀病毒的起源,文件顯示流感病人如常接受篩檢,當中許多病人並沒有已知的流感病毒株,因此很可能就是患上新型肺炎。

Huang說:「武漢疫情高升很不尋常,相比於往年,因此應該提高警覺。」

Schaffner說:「非常龐大,也表明中國的病毒學家能做出精準的流感診斷,但事後回顧,你不禁聯想,新型肺炎是否偽裝成流感?」

有關的檔案文件也顯示,12月第一週,最大規模的流感爆發不是發生在武漢,而是在附近的兩個城市,為追查病毒來源提供了的寶貴信息。

中國官員說,新型肺炎疫情12月中在武漢的華南海鮮市場開始爆發,西方世界指控中國限制與世衛組織合作調查病毒來源,但中國堅持在新型肺炎問題上,中國一直盡所能透明化。

