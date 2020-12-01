CNN取得湖北省外洩檔案 揭示中國初期對疫情反應失誤

【KTSF 江良慧報導】

CNN有線新聞網絡聲稱，取得中國湖北省內部洩露的檔案，揭示了中國早期對新冠狀病毒疫情反應的失誤和混亂，也揭露中國當局發放誤導公眾的案例數字與死亡人數，指平均三個星期才診斷一個案例。

CNN獨家取得前所未有的中國內部檔案文件，揭露在疫情爆發的頭幾個星期，中國政府知情，但沒有告知世界發生何事，一個吹哨人說，他們在中國衛生系統內工作，同CNN在線上分享有關的檔案，顯示疫情開始時，地方政府作出一片混亂的回應。

Global Health外國關係研究所資深學者Yanzhong Huang說：「缺乏透明度造成這個危機。」

Vanderbilt大學醫療中心教授William Schaffner說：「白紙黑字所見 透露及展示許多。」

CNN向多名專家、歐洲安全官員求證，並使用複雜的數碼發證分析，檢視文件的源碼。

CNN資深國際特約記者Nick Paton Walsh說：「文件提供一個關鍵揭示的數目，涉及疫情震中的武漢所屬的湖北省，首先是，某些死亡人數沒記載，報告中最惡劣的日子是2月17日，報告說證實死亡有196人，但當天宣布的是93人。」

當時中國內部流傳，湖北省內更龐大與更多細節的新病例，2月份某一天，內部記錄到將近6千宗新症，當中部分新症來自檢測，部分由醫生臨床診斷出，部分基於症狀與他人接觸而推斷，所有的新個案都是重症，但當天當局通報全國有約2,500宗確診新個案，其餘的病例就列為「疑似個案」，這意味著醫生診斷為重症的病人成為疑問，隨後他們改變診斷的準則。

芝加哥大學政治科學教授Dali Yang說：「中國若是較為透明，若有較為進取明確回應，定必影響到病毒的傳播，在武漢在湖北在中國，以至在全世界。」

報導指令人吃驚的是，文件揭露數目有出入的背後一個可能的理由，3月初一份報告說，從出現症狀到確診平均需要23日，即是說官方要三個星期才捉到一宗病例。

Huang說：「這個資訊令我驚訝，正常來說是需要幾天。」

Schaffner說：「就是說今天作出的政策，是基於三週前的信息。」

可能最令人觸目的揭露是，關於12月初，當新型肺炎在中國剛冒出時。

Walsh說：「令人吃驚地，文件揭露，當時湖北的流感個案飆升，而研究顯示正是首批病人受新冠病毒感染，流感宗數是前一年同一個星期的20倍。」

專家指出，有類似流感症狀的病人將醫院塞爆，令人難以鑑別出首批新型肺炎個案，而有關的檔案文件，並沒有將當時的爆發直接聯繫上新冠狀病毒的起源，文件顯示流感病人如常接受篩檢，當中許多病人並沒有已知的流感病毒株，因此很可能就是患上新型肺炎。

Huang說：「武漢疫情高升很不尋常，相比於往年，因此應該提高警覺。」

Schaffner說：「非常龐大，也表明中國的病毒學家能做出精準的流感診斷，但事後回顧，你不禁聯想，新型肺炎是否偽裝成流感？」

有關的檔案文件也顯示，12月第一週，最大規模的流感爆發不是發生在武漢，而是在附近的兩個城市，為追查病毒來源提供了的寶貴信息。

中國官員說，新型肺炎疫情12月中在武漢的華南海鮮市場開始爆發，西方世界指控中國限制與世衛組織合作調查病毒來源，但中國堅持在新型肺炎問題上，中國一直盡所能透明化。

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