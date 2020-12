CDC報告指美國西岸去年12月已有人感染新冠病毒

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎個案接近1370萬,超過27萬人死亡,聯邦疾控中心(CDC)一項最新公佈的研究顯示,早在去年12月,美國西岸已經有人感染新冠狀病毒,也即是比美國首名確診者在1月15日抵達美國為早,甚至是發生在中國正式公佈有確診個案之前。

中國在去年12月通報武漢發現新型肺炎病毒,但美國卻要到今年1月20日才確診首宗個案,患者是一名由中國返美的旅客。

但根據CDC周一發表的報告,在中國去年底通報武漢爆發疫情之前,美國早已有人受感染,對病毒抗體呈陽性反應。

研究指,美國紅十字會去年12月中至今年1月中,檢測9個州共7300多名捐血者的血液樣本,發現106人對冠狀病毒抗體測試有反應,送交疾控中心進一步檢測後,確定當中至少84人帶有新型肺炎病毒抗體,其中39個含新型肺炎病毒抗體的樣本,是在去年12月13日至16日,在加州、俄勒岡州及華盛頓州收集,所以研究人員相信,美國西岸可能早在去年12月已經出現首宗個案。

這個發現進一步證明,早在衛生官員和公眾知道前,病毒已經悄悄的全球各地傳播。

另一方面,CDC一個獨立顧問委員會周二建議,醫護人員和護老院,以及同類院舍的院友和工作人員,可以是第一批最先接種新型肺炎疫苗的人,有關方面預計美國最快可以在兩星期後開始為有需要人士接種疫苗。

