特朗普再指控大選受操縱 但難料最高法院會否受理上訴

特朗普總統大選後首次接受傳媒訪問,他再指控大選受操縱,但坦言難以確定最高法院會否受理選舉上訴,強調會繼續挑戰大選結果。

特朗普周日與家人,由馬里蘭州大衛營返回白宮。他在之前接受霍士新聞訪問,是大選日以來首次接受專訪。

特朗普再次指控選舉涉及欺詐和受操控。被問到司法部和聯邦調查局有否對指控展開調查,特朗普批評這些部門不見蹤影。

他陣營在多個州的訴訟連番受挫,特朗普無表明下一步行動,他坦言,不確定最高法院會否受理選舉官司,問題在於很難將訴訟帶到最高法院,但特朗普強調,會繼續挑戰大選結果,未來6個月都不會改變主意。

其陣營早前要求重點威斯康星州、密爾沃基和戴恩縣的選票,所有點票在周日完成,確定拜登得票仍領先特朗普,勝出該州分。料預特朗普陣營將在本周內,在這州提出更多訴訟。

至於他的黨友、國會就職委員會主席布倫特受訪時就提到,預期拜登將在明年1月20日宣誓就任總統,而且正跟拜登一方,就過渡及就職事宜合作。

