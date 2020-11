【KTSF】

南舊金山發生針對長者的詐騙案,匪徒訛稱在南非繼承了財產,聲稱要與長者分享而借機騙財。

警方表示,上月14號星期三,一名匪徒誘騙男事主接載同黨,然後兩個人告訴事主,他們在南非承繼了一筆財產,想與信得過的人分享。

匪徒說服事主從銀行戶口提款給他們,以顯示誠意,當事主知道自己上當時,他立刻報警。

警方表示,匪徒是一名深膚色的印度裔男子,大約60歲,身高5呎8吋,體重150磅。

另一名匪徒是一名淺膚色的拉美裔男人,50歲左右,身高5呎4吋,體重150磅。

警方呼籲市民提防陌生人,千萬不要給錢以及個人資。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。