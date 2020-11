舊金山San Mateo縣升上紫色疫情級別 周一起實施宵禁

【KTSF】

由於疫情惡化,舊金山及San Mateo縣已經升級至紫色的疫情級別,周日中午起已經收緊部分的限制,周一晚10時起,將會跟從州府的命令實施宵禁。

星期六晚上,舊金山北岸區的Tony’s薄餅店顧客絡繹不絕,不過舊金山周日起情況有變,周日中午12時,舊金山市因應進入紫色級別,再度收緊防疫措施,同時周一晚10時開始至翌日清晨5時,舊金山及San Mateo縣亦要開始宵禁,在這段時間禁止所有聚會。

薄餅店負責人指,宵禁令必定會影響生意,一般晚上10時後仍然有很多人消費,提早關門一分鐘,都會令店舖少賺一些錢。

周日中午開始,舊金山及San Mateo縣必須要關閉所有的室內健身中心、電影院、博物館及教堂,所有零售業亦要將人數限制減少至25%,戶外用餐仍然可以繼續營業。

San Mateo縣縣議員David Canepa表示,民眾近日習慣了與親友聚會,完全忘記了疫情的存在,但大家都有一份社會責任。

舊金山本星期新增900宗確診,比起10月12日那個星期只有217宗,有民眾認為,大家要繼續做好本分,保障大家的安全。

