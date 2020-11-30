舊金山San Mateo縣升上紫色疫情級別 周一起實施宵禁

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由於疫情惡化，舊金山及San Mateo縣已經升級至紫色的疫情級別，周日中午起已經收緊部分的限制，周一晚10時起，將會跟從州府的命令實施宵禁。

星期六晚上，舊金山北岸區的Tony’s薄餅店顧客絡繹不絕，不過舊金山周日起情況有變，周日中午12時，舊金山市因應進入紫色級別，再度收緊防疫措施，同時周一晚10時開始至翌日清晨5時，舊金山及San Mateo縣亦要開始宵禁，在這段時間禁止所有聚會。

薄餅店負責人指，宵禁令必定會影響生意，一般晚上10時後仍然有很多人消費，提早關門一分鐘，都會令店舖少賺一些錢。

周日中午開始，舊金山及San Mateo縣必須要關閉所有的室內健身中心、電影院、博物館及教堂，所有零售業亦要將人數限制減少至25%，戶外用餐仍然可以繼續營業。

San Mateo縣縣議員David Canepa表示，民眾近日習慣了與親友聚會，完全忘記了疫情的存在，但大家都有一份社會責任。

舊金山本星期新增900宗確診，比起10月12日那個星期只有217宗，有民眾認為，大家要繼續做好本分，保障大家的安全。

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