舊金山21間小商業加入老字號名冊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山小商業委員會一致通過將21間小商業加入市府的老字號名冊,其中至少4間是由亞裔經營,包括位於華埠的南京小館及The Wok Shop。

新獲選為老字號的小商業,包括位於華埠Kearny街的南京小館,南京小館在1988年開業,老闆正正是來自南京。

餐館發聲明指,南京小館有幸成為華埠歷史的一部分,希望將來可以繼續服務社區。

華埠另一間獲選的商業,是位於Grant街售賣廚具的The Wok Shop,The Wok Shop在1972年開業,至今有48年歷史。

另外,位於San Bruno街的海華超級市場,亦獲選為老字號,開業超過30年。

第四間獲選、由亞裔經營的是位於Ocean街的韓國武術中心,在1984年開業。

隨著這21間小商業的加入,舊金山的老字號名冊一共有260間小商業,受到疫情的影響,審批老字號的過程暫停了6個月,在8月份才重新開始。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。