舊金山日落區19街部份行車線封路展開工程（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山日落區19街部份馬路行車線,從11月30日星期一開始,將會封路展開工程,預料施工時間附近會改路,提醒經過該區的駕駛人士預料會有交通延誤。

工程地點是19街南行線的Lincoln Way至Lawton街之間路段,施工時間是逢星期一至五的早上7點至下午5點,到時候工程會佔用一條行車線,另外兩條仍會開放,不過預料19街交通會有延誤,一些泊車位也會封閉。

舊金山工務局說,工程項目除了是要翻新地底的新水管和渠管,以及改善消防供水系統之外,同時在路面為改善行人安全,也會加設行人安全島,加闊Muni巴士站附近的行人路,改善交通燈系統等。

該路段屬於第一階段,預料在明年1月底完成,之後會在19街其他路段再分三個階段,一直去到19街夾Holloway Ave完成整個工程,一共為期27個月。

舊金山交通局表示,在疫情之前,19街有兩條Muni巴士線28號和28R號,每日接載2萬多名乘客,但19街也是最多致命交通事故發生的馬路,這項工程除了可以改善行人安全,也能令巴士班次更準時。

