Santa Clara縣疫情惡化 周一再收緊防疫措施

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南灣Santa Clara縣疫情再度升溫，單在星期六就新增760宗確診，創了自疫情爆發以來的最高紀錄，縣衛生局宣布進一步收緊防疫措施，所有職業、業餘以及大專院校的運動賽事需要全部暫停。

Santa Clara縣周六新增760宗確診，破了早前一日確診最多545宗的紀錄，住院人數達到239人，比兩星期前多了一倍。

根據縣府新宣布的衛生指引，包括戶外宗教活動及示威等人數不可以多過100人，衛生局局長Sara Cody形容，縣內的疫情就像一輛高速行駛的列車，縣府估計，如果現在不採取任何措施，按現時疫情的走向，Santa Clara縣的疫情將於12月第三星期失控，而醫療資源亦即將不勝負荷。

新的命令下，需要接觸的運動需要全面暫停，這包括舊金山淘金者及聖荷西鯊魚等職業運動，未來至少三星期，不能夠在主場作賽及訓練。

淘金者隊表示，他們仍與在美足聯盟商討未來兩場的比賽應該在哪裡比賽。

此外，零售業必須將店內的人數限制在不多於總容量的10%，理髮店等行業，店內的人數不可以多於10人，至於一些必要的商業，例如是雜貨店及藥房等，就可以維持25%的人數，酒店只可以接待一些必要外遊的人士，或者需要隔離的人。

縣府同時亦對外遊發出強制警示，強烈建議民眾取消所有非必要的外遊或度假，而所有從距離Santa Clara縣超過150英里以外的地方進入縣內的人，到步後必須要自我隔離14日，這項措施不影響前線醫護。

縣衛生局指，新的措施將於周一生效，一直維持到12月21日。

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