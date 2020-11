Santa Clara縣疫情惡化 周一再收緊防疫措施

【KTSF】

南灣Santa Clara縣疫情再度升溫,單在星期六就新增760宗確診,創了自疫情爆發以來的最高紀錄,縣衛生局宣布進一步收緊防疫措施,所有職業、業餘以及大專院校的運動賽事需要全部暫停。

Santa Clara縣周六新增760宗確診,破了早前一日確診最多545宗的紀錄,住院人數達到239人,比兩星期前多了一倍。

根據縣府新宣布的衛生指引,包括戶外宗教活動及示威等人數不可以多過100人,衛生局局長Sara Cody形容,縣內的疫情就像一輛高速行駛的列車,縣府估計,如果現在不採取任何措施,按現時疫情的走向,Santa Clara縣的疫情將於12月第三星期失控,而醫療資源亦即將不勝負荷。

新的命令下,需要接觸的運動需要全面暫停,這包括舊金山淘金者及聖荷西鯊魚等職業運動,未來至少三星期,不能夠在主場作賽及訓練。

淘金者隊表示,他們仍與在美足聯盟商討未來兩場的比賽應該在哪裡比賽。

此外,零售業必須將店內的人數限制在不多於總容量的10%,理髮店等行業,店內的人數不可以多於10人,至於一些必要的商業,例如是雜貨店及藥房等,就可以維持25%的人數,酒店只可以接待一些必要外遊的人士,或者需要隔離的人。

縣府同時亦對外遊發出強制警示,強烈建議民眾取消所有非必要的外遊或度假,而所有從距離Santa Clara縣超過150英里以外的地方進入縣內的人,到步後必須要自我隔離14日,這項措施不影響前線醫護。

縣衛生局指,新的措施將於周一生效,一直維持到12月21日。

