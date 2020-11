Santa Clara縣鼓勵感染風險提高的民眾做檢測

【KTSF】

南灣Santa Clara縣疫情持續惡化,縣府官員提醒民眾,定期做檢測也是避免感染的關鍵因素,鼓勵必要工作的勞工,以及感染風險提高的民眾勤做檢測。

Santa Clara縣從感恩節到週末期間嚴格取締違反防疫規定的商家,到周五中午為止開出76張違規通知,主要都跟商家違反社交距離規定有關。

隨著該縣的疫情持續惡化,衛生官員呼籲大家勤於做定期病毒檢測,尤其是必要服務的勞工,以及感染風險提高的群體。

在感恩節過後,聖縣County Fairgrounds周五湧現檢測人潮,除了這個檢測點,該縣也會在Cupertino、Las Gatos、Gilroy、Mountain View、Palo Alto和Campell等地讓民眾檢測,因為預期接下來疫情會再升高。

Santa Clara縣官員Roger Ross說:「我們要求民眾待在家,盡量不要參加聚會,但如果你真的聚會了,請出去做檢測。」

周五也有部分民眾坦承來做檢測,就是因為要參加感恩節聚會。

Santa Clara縣檢測官員指出,檢測是一項關鍵的工具,能夠知道民眾是否感染,因為有大批無症狀的感染者不會知道自己染病,多項新研究表明,大多數的傳播都是經由不知道自己確診的無症狀者,無意間將病毒傳播給家人、同事和接觸的對象,檢測可以讓確診者做好隔離工作,避免進一步傳播,才能阻斷病毒的傳播鏈。

另一方面,目前正值流感季節,Santa Clara縣以城市為基礎的新冠病毒檢測點,以及County Fairgrounds也同時提供流感檢測。

