Santa Clara縣鼓勵感染風險提高的民眾做檢測

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南灣Santa Clara縣疫情持續惡化，縣府官員提醒民眾，定期做檢測也是避免感染的關鍵因素，鼓勵必要工作的勞工，以及感染風險提高的民眾勤做檢測。

Santa Clara縣從感恩節到週末期間嚴格取締違反防疫規定的商家，到周五中午為止開出76張違規通知，主要都跟商家違反社交距離規定有關。

隨著該縣的疫情持續惡化，衛生官員呼籲大家勤於做定期病毒檢測，尤其是必要服務的勞工，以及感染風險提高的群體。

在感恩節過後，聖縣County Fairgrounds周五湧現檢測人潮，除了這個檢測點，該縣也會在Cupertino、Las Gatos、Gilroy、Mountain View、Palo Alto和Campell等地讓民眾檢測，因為預期接下來疫情會再升高。

Santa Clara縣官員Roger Ross說：「我們要求民眾待在家，盡量不要參加聚會，但如果你真的聚會了，請出去做檢測。」

周五也有部分民眾坦承來做檢測，就是因為要參加感恩節聚會。

Santa Clara縣檢測官員指出，檢測是一項關鍵的工具，能夠知道民眾是否感染，因為有大批無症狀的感染者不會知道自己染病，多項新研究表明，大多數的傳播都是經由不知道自己確診的無症狀者，無意間將病毒傳播給家人、同事和接觸的對象，檢測可以讓確診者做好隔離工作，避免進一步傳播，才能阻斷病毒的傳播鏈。

另一方面，目前正值流感季節，Santa Clara縣以城市為基礎的新冠病毒檢測點，以及County Fairgrounds也同時提供流感檢測。

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