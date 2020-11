【KTSF】

南灣聖荷西市周日晚發生刀傷血案,一名男子傷重死亡。

警方於晚上7時47分接獲舉報,案發現場位於North Capitol Ave 400號路段一個停車場,位置在Alum Rock社區附近。

警員到場後,在停車場發現一名男子倒地,身上有刀傷,送院搶救後,延至周一清晨5時半不治。

本案暫時沒有疑犯被捕,警方也未鎖定疑犯的身分,行兇動機仍在調查中。

本案是聖荷西市今年第42宗兇殺案。

