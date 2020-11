加州首府購物商場槍擊血案 兩青年中槍亡

【KTSF】

黑色星期五不少人到商場購物,加州首府沙加緬度的一個購物商場內發生槍擊案,兩名青少年男子中槍死亡,開槍匪徒仍然在逃。

警方表示,周五晚大約6點接到在沙加緬度的Arden Fair商場發生槍擊案的舉報,警員到場時發現兩名中槍都是青少年,其中一名19歲男子當場死亡,另外一名17歲男子危殆,送院後不治。

槍擊案發生在商場入面,當時仍有很多途人在購物,所有顧客都要即時疏散,有顧客指當時以為只是有人掉下重物,然後就聽到很大的砰聲,接著聽到十幾發槍聲,他們指感到受創,不明白疫情這麼嚴重,還會有人舉止這麼瘋狂。

警方相信開槍匪徒是一名20幾歲男子,目前仍然在逃,動機未明,不過相信他是針對個別人士作案,並非無差別向途人開槍。

當局正調查商場入面的閉路電視,又呼籲目擊者通知警方。

沙加緬度市市長Darrell Steinberg表示,非常關注市內的槍擊暴力罪案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。