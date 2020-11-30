加州首府購物商場槍擊血案 兩青年中槍亡

【KTSF】
黑色星期五不少人到商場購物，加州首府沙加緬度的一個購物商場內發生槍擊案，兩名青少年男子中槍死亡，開槍匪徒仍然在逃。
警方表示，周五晚大約6點接到在沙加緬度的Arden Fair商場發生槍擊案的舉報，警員到場時發現兩名中槍都是青少年，其中一名19歲男子當場死亡，另外一名17歲男子危殆，送院後不治。
槍擊案發生在商場入面，當時仍有很多途人在購物，所有顧客都要即時疏散，有顧客指當時以為只是有人掉下重物，然後就聽到很大的砰聲，接著聽到十幾發槍聲，他們指感到受創，不明白疫情這麼嚴重，還會有人舉止這麼瘋狂。
警方相信開槍匪徒是一名20幾歲男子，目前仍然在逃，動機未明，不過相信他是針對個別人士作案，並非無差別向途人開槍。
當局正調查商場入面的閉路電視，又呼籲目擊者通知警方。
沙加緬度市市長Darrell Steinberg表示，非常關注市內的槍擊暴力罪案。
(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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