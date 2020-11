紅木城有華裔居民反對縣府用酒店安置無家可歸者（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣一批華裔居民,周五在Rewood City舉行車隊遊行集會,反對縣府的Homekey項目。

反對San Mateo縣Homekey項目的華裔居民周五舉行車隊遊行集會,在紅木城的Redwood Shore TownePlace Suite旅店外示威抗議,希望縣府停止安置無家可歸者的Homekey項目,停止浪費金錢,反對縣府黑箱作業,在沒有徵求民意的情況下就做出決定。

San Mateo縣同意接受州府Homekey項目撥款3300萬元,並在Redwood City紅木城購買了兩間旅店,除了TownePlace,另一間是位於El Camino Real的Pacific Inn。

由於縣府對安置無家可歸者的Homekey項目有決定權,因此居民是在縣府公佈消息後才知道此事,因而對此強烈不滿。

剛剛當選Redwood City市議員的朱健文(Jeff Gee)在回應居民質詢時回應稱,TownePlace主要是安置低收入長者,因為該縣排隊等候可負擔房屋的長者平均要等10年,因此他贊成加快增加可負擔住房,給有需要的低收入長者。

有居民認為,朱健文的回應避重就輕,因此周五遊行的目的,就是呼籲政府官員在做決策前應先聽取民意。

