美國新型肺炎住院人數創新高 感恩節後疫情料再惡化

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全美因感染新冠狀病毒而住院的人數再創紀錄，有超過91,000人住院，有專家擔心，感恩節長周末過後，疫情可能會進一步惡化。

根據最新數據顯示，全美在星期六有超過91,000人住院，是自疫情爆發以來的新高，有專家指出，全美醫院的住院人數中，有約兩成人感染新冠病毒，這是非常危險的數字。

專家表示，過去一個月，全美疫情不斷升溫，但隨著感恩節假期完結，預計周日各大機場會出現自疫情爆發以來最繁忙的一天，不少人度假後趕回家，因此非常擔心節日後疫情會加劇。

根據John Hopkins大學的統計顯示，截至周日，美國的確診個案約1300萬宗，單在11月就有400萬宗，有醫生表示，未來每天的死亡人數可能會有兩千人、3千甚至4千。

同時，白宮疫苗小組預料年底前應該有足夠兩千萬人注射的疫苗，雖然白宮及各藥廠正協調，希望盡快推出疫苗，但有醫生指，防禦新冠病毒的最佳方法，就是做足個人保護措施，要戴口罩及保持社交距離。

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