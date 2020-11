美國新型肺炎住院人數創新高 感恩節後疫情料再惡化

【KTSF】

全美因感染新冠狀病毒而住院的人數再創紀錄,有超過91,000人住院,有專家擔心,感恩節長周末過後,疫情可能會進一步惡化。

根據最新數據顯示,全美在星期六有超過91,000人住院,是自疫情爆發以來的新高,有專家指出,全美醫院的住院人數中,有約兩成人感染新冠病毒,這是非常危險的數字。

專家表示,過去一個月,全美疫情不斷升溫,但隨著感恩節假期完結,預計周日各大機場會出現自疫情爆發以來最繁忙的一天,不少人度假後趕回家,因此非常擔心節日後疫情會加劇。

根據John Hopkins大學的統計顯示,截至周日,美國的確診個案約1300萬宗,單在11月就有400萬宗,有醫生表示,未來每天的死亡人數可能會有兩千人、3千甚至4千。

同時,白宮疫苗小組預料年底前應該有足夠兩千萬人注射的疫苗,雖然白宮及各藥廠正協調,希望盡快推出疫苗,但有醫生指,防禦新冠病毒的最佳方法,就是做足個人保護措施,要戴口罩及保持社交距離。

