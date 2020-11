【KTSF】

12月10日是加州房地產業主交地稅的截止日期,疫情期間,很多政府部門辦公室關閉,該如何繳稅呢?

像這樣排隊等待交地稅的景象今年不會出現,受到新冠疫情影響,舊金山、Alameda縣、Solano縣都提供民眾多樣交地稅選擇,包括在線上付款、郵寄或是電子匯款,或是投入位於縣市府外的箱子。

Contra Costa縣、San Mateo縣、Napa縣,還有Santa Clara縣接受親自交稅,不過必須先預約,這些縣也都鼓勵民眾使用郵寄或線上交稅。

Santa Clara縣還接受手機應用程式交稅,叫做SCC DTAC,北灣的Marin及Sonoma縣接受電話交稅。

地稅的第一期繳納截止是在12月10日下午5點,之後就算欠款。

