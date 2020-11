【KTSF 歐志洲報導】

美國的新型肺炎確診個案周五突破1300萬,加州也新增1.2萬多宗確診,個案累計達117萬宗,至今1.9萬人死亡,7日確診率6.2%,加州疫情最嚴重的洛杉磯縣宣佈新的居家令。

洛杉磯縣宣佈收緊抗疫指引,由周一起至12月20號,禁止不同住戶的人舉行任何私人或公開聚會,不過宗教禮拜活動和示威就例外。

該縣前幾日已經禁止餐廳任何堂食服務,洛杉磯縣現時7日平均新增4,300宗病例。

另外有報導指,自疫情以來,加州的旅遊業職位數目大跌四成,又預料今年旅遊業收入會大減一半,估計要到2024年才有望回升至疫情之前的水平。

