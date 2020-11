法國多處反警暴示威 巴黎爆衝突

【有線新聞】

法國巴黎有反警暴示威,連同全國各地,當局指合共約13萬人參與,發起的團體則指有55萬人。巴黎爆發警民衝突,有人在街上縱火,警方發射催淚彈及水砲驅散,拘捕最少46人。

入夜後衝突持續,防暴警員被包圍,有人向他們投擲雜物及攻擊,有警員揮棍還擊,被拉倒地;雙方繼續混戰,部分警員寡不敵眾,且戰且退。

一個阻擋水砲車的人遭警員用噴霧驅趕,再有警員把他按在地上拖行,水砲車噴水驅散聚集的人,但有人繼續留守;多處有人縱火,有人向銀行投擲燃燒物;警方多輪清場行動持續到深夜,聚集的人開始減少,衝突主要在巴士底廣場爆發。

日間的遊行示威大致和平,後來有人設路障,警員隨即發射多輪催淚彈,有人擲煙花還擊及縱火,焚燒汽車及雜物。

示威主要是不滿國民議會近期通過聲稱保護警員的法案,禁止散布辨認執勤警員身分、以傷害警員的影片或相片,加上日前一名非裔音樂監製,懷疑遭警員濫用武力毆打的片段曝光,刺激更多人的不滿情,要求反對警暴和保護新聞自由。

在疫情限聚規定下,當局日前批准示威者在共和廣場及巴士底廣場之間短途遊行,包括馬賽、里昂及波爾多等全國多處都有示威響應。

