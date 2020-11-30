法國多處反警暴示威 巴黎爆衝突

【有線新聞】

法國巴黎有反警暴示威，連同全國各地，當局指合共約13萬人參與，發起的團體則指有55萬人。巴黎爆發警民衝突，有人在街上縱火，警方發射催淚彈及水砲驅散，拘捕最少46人。

入夜後衝突持續，防暴警員被包圍，有人向他們投擲雜物及攻擊，有警員揮棍還擊，被拉倒地；雙方繼續混戰，部分警員寡不敵眾，且戰且退。

一個阻擋水砲車的人遭警員用噴霧驅趕，再有警員把他按在地上拖行，水砲車噴水驅散聚集的人，但有人繼續留守；多處有人縱火，有人向銀行投擲燃燒物；警方多輪清場行動持續到深夜，聚集的人開始減少，衝突主要在巴士底廣場爆發。

日間的遊行示威大致和平，後來有人設路障，警員隨即發射多輪催淚彈，有人擲煙花還擊及縱火，焚燒汽車及雜物。

示威主要是不滿國民議會近期通過聲稱保護警員的法案，禁止散布辨認執勤警員身分、以傷害警員的影片或相片，加上日前一名非裔音樂監製，懷疑遭警員濫用武力毆打的片段曝光，刺激更多人的不滿情，要求反對警暴和保護新聞自由。

在疫情限聚規定下，當局日前批准示威者在共和廣場及巴士底廣場之間短途遊行，包括馬賽、里昂及波爾多等全國多處都有示威響應。

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