【KTSF】

聯邦食品與藥物管理局(FDA)修改關於口罩的指引,表示過期的口罩可以使用。

FDA周二在該機構的網站,針對口罩一題加入關於過期口罩的指引。

FDA表示,即使口罩已經過了使用的有效期,還是可以提供保護,但是這並不意味著這些口罩可以重複使用,因為使用過期口罩和重複用口罩不是同一回事。

一次用口罩在用完後就應該丟棄,而一些人使用的N95口罩也一樣,除非是用受批准的淨化程序消毒,否則也在使用後丟棄。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。