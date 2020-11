College Park中文沉浸小學將改招生方式惹爭議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo國語沉浸式學校College Park小學,過去十多年辦校有成,吸引許多學區內的學生跨校就讀,不過最近學區委員以公平為由,將改變College Park的招生方式,引發爭議。

College Park中文沉浸式小學必須以抽籤的方式才能入學,不過由於College Park這一帶80%是拉丁美洲裔,很多都是第一代移民,家裡只說西班牙文,很多原本應該就讀College Park小學的附近孩童,被編到其他全英文課程的學校就讀。

最近學區以教育平等理由,認為住在學校附近的學生卻無法上鄰舍學校,打算改變College Park等特色小學Magnet School的招生制度,要求這些學校,必須放3分之1的名額給鄰舍的學童,在11月5日的學區委員會議引發了熱烈的討論。

有家長說:「我不是反對附近的孩子來就讀,我認同多元化的重要性,學區委員應該展現出支持中文教學,如果我們要騰出空間給住在附近的孩子。」

另一名家長說:「對於要參加這個語言的家長,要很認真的投入,他們要了解要如何能夠成功學習中文,也要了解其他的科目也是用中文教。」

有老師說:「過去幾年,少數附近孩子在College Park就讀,我必須承認看到的是更多的眼淚,多過笑容。」

家長教師的發言引發學區委員Shara Watkins不滿,並在臉書指責發言內容充滿歧視,Watkins說,作為公立學區,有責任和義務為所有學生提供服務,在目前的狀態下,College Park沒有兌現這一承諾,當晚的發言明顯存在分裂和不受歡迎。

她還表示,如果College Park無法提供一個安全並受歡迎的環境給所有學生,不排除廢除中文沉浸式教學,這種排外的課程,不容許在我們學區出現。

Watkins的言論引發College Park家長的極度憤怒,一位家長私下告訴記者,學區委員扭曲家長的原意,學習中文是公認的困難,過去的確有學童因此轉學,學區現在要納入附近的學童,但卻不給資源幫助他們學習,反而指責College Park家長把中文變成一個菁英學習的語言。

在眾多的批評聲浪下,Watkins在19日的學區委員會議,沒有為她「指責家長歧視」的言論道歉,但表示自己是支持雙語教學。

Watkins說:「在我的對話中,我聽到很多家長說,他們覺得學區不重視中文沉浸教學,身為一位前教育工作者,我個人非常了解語言發展好處的研究,我看到中文課程的價值。」

College Park小學過去十多年來,在家長還有師生的努力下辦校有成,一度獲選為加州傑出學校。

San Mateo Foster City學區十多年前,將學區幾所學術成績表現不佳的學校改成特色學校,Magnet School,鼓勵學區的學生依個人的興趣喜好跨校就讀,College Park家長們為了幫助孩子學好中文,還成立Friends of Mandarin Scholars,籌到的款項用來請助教。

不願上鏡頭的家長說,College Park能夠繼續的辦下去,家長背後的付出的心血非外人可想像。

記者周四前往College Park小學附近,一名在此地住了40年的老居民Michale說,這一區過去20年人口改變甚大,他的建議是:「學校應該讓鄰舍的孩子上鄰舍學校,我個人認為如果中文教學不適合San Mateo這一區的人口,應該搬到亞裔人口多的Foster City。」

學區委員最終決定下一個學年開始,學區內所有特色小學3分之1的招生名額,優先給鄰舍的學童。

