【KTSF】

由南灣Santa Clara縣府牽頭的一個政府聯盟,在本月向聯邦法院提告,控訴特朗普政府今年7月就人口普查簽署備忘錄,拒絕計算無證移民人口,從而有效阻止了國會議席以及聯邦撥款給無證移民較多的州。

原告一方稱,美國憲法非常明確,人口普查期間,在美國居住的每個人,不管是否身分合法都必須計算在內。

原告還指,特朗普的備忘錄還企圖縮短人口普查時間,這會導致許多少數族裔被忽略。

與Santa Clara縣一起提告的地方政府還有Alameda縣市、Santa Cruz市、Sacramento縣,以及德州和伊利諾伊州等,加州目前約有220萬無證移民。

