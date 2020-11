加州有手機App讓曾接近受感染者人士收警報通知（視頻）

【KTSF】

面對每天不斷飆升的確診數字,公眾都擔心不知道自己是否有接觸過受感染的人,和會否受感染,但其實原來有免費的手機app,可以讓手機用戶知道自己曾經接近過受感染的人。

Android手機的用戶,要開啟藍牙和下載所在州份的新型肺炎通知app,蘋果iPhone手機的設置則原本就附設這個系統,這些手機含有不斷更改的代碼,透過藍牙,向附近的手機發出Ping指令,當同樣使用這個功能的人病毒檢測是陽性時,他們會從衛生官員那裡得到一個個人識別號碼,並輸入手機,之前兩個星期,曾經在他們附近的其他手機就會得到一個警示通知。

目前有至少15個州有參與這個通知計劃,加州公共衛生局也已推出相關的試驗計劃。

專家說,這個app私隱度高和不記名,不會蒐集用戶或者他們所在地的數據。

查詢詳情,請點擊:https://canotify.uchealth.edu/UCSF/

