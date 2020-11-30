加州有手機App讓曾接近受感染者人士收警報通知（視頻）

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面對每天不斷飆升的確診數字，公眾都擔心不知道自己是否有接觸過受感染的人，和會否受感染，但其實原來有免費的手機app，可以讓手機用戶知道自己曾經接近過受感染的人。

Android手機的用戶，要開啟藍牙和下載所在州份的新型肺炎通知app，蘋果iPhone手機的設置則原本就附設這個系統，這些手機含有不斷更改的代碼，透過藍牙，向附近的手機發出Ping指令，當同樣使用這個功能的人病毒檢測是陽性時，他們會從衛生官員那裡得到一個個人識別號碼，並輸入手機，之前兩個星期，曾經在他們附近的其他手機就會得到一個警示通知。

目前有至少15個州有參與這個通知計劃，加州公共衛生局也已推出相關的試驗計劃。

專家說，這個app私隱度高和不記名，不會蒐集用戶或者他們所在地的數據。

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