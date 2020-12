加州疫情越趨嚴竣 州長不排除再實施居家抗疫令

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森表示,加州的新型肺炎個案和住院人數急劇增加,預計下個月中旬,州內的深切治療部(ICU)病床將會供不應求,紐森表示不排除在疫情最嚴重的縣實施居家抗疫令。

感恩節週末過後,加州錄得單日新增14,000宗新型肺炎個案,全州累計個案超過121萬宗,19,141人死亡,確診率由兩星期前4.7%上升至目前6.2%。

最令人憂慮是住院人數,目前有8千多個病人因為新型肺炎需要住院,較兩星期前增加9成,其中接近2千病人需要深切治療。

州府正密切留意ICU病床的數目,並預計到了12月中,ICU病床將會供不應求,至於灣區,預計到了1月,ICU床位將會達到飽和。

州長紐森周一在疫情記者會表示,不排除會採取激烈的措施,阻止疫情蔓延。

紐森說:「我們會實時評估疫情,明天或後天會決定是否在紫色疫情地區推行深紫措施,就好像年初大家都熟悉的居家令,不過會有修改。」

目前加州58個縣之中,有51個縣屬於最嚴重的紫色級別,灣區只有北灣Marin縣是紅色,全加州沒有一個縣處於疫情最輕的黃色級別。

加州衛生局局長Mark Ghaly醫生指出,目前州內確診數目的嚴重性,將會在兩星期後的住院人數反映出來,他呼籲感恩節旅遊返回灣區的人士,在家裡隔離檢疫14天。

Ghaly醫生說:「現時的指引是14天,沒有人會執法,監視你有沒有做到,你可以說是靠大家自覺,我認為是加州人繼續抗疫。」

紐森表示,為了幫助受到疫情打擊的小商業,州府容許商業有多3個月時間才繳交銷售稅收,使商業在這段時間可以運用銷售稅的收入用來周轉。

另外,周二開始,僱主可以申請聘請員工的稅務優惠,每聘請一名合資格的員工,可以得到1千元稅務優惠,每名商業僱主最多可獲得10萬元稅務優惠,詳情可上網http://covid19.ca.gov查詢。

疫苗方面,紐森表示,Pfizer藥廠生產的32萬7千劑疫苗下月中將運抵加州,這種疫苗需要打兩劑,州府正研究如何分配疫苗,醫護人員將會優先接種疫苗。

隨著感恩節週末結束,以及旅遊人潮返回灣區,州府預計一、兩個星期之後,確診數目會有另一波的巨大增長,紐森形容這個星期會是自從疫情以來最關鍵的一個星期,他預告未來幾天會有更多關於疫情的宣布。

