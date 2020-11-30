加州疫情越趨嚴竣 州長不排除再實施居家抗疫令

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森表示，加州的新型肺炎個案和住院人數急劇增加，預計下個月中旬，州內的深切治療部（ICU）病床將會供不應求，紐森表示不排除在疫情最嚴重的縣實施居家抗疫令。

感恩節週末過後，加州錄得單日新增14,000宗新型肺炎個案，全州累計個案超過121萬宗，19,141人死亡，確診率由兩星期前4.7%上升至目前6.2%。

最令人憂慮是住院人數，目前有8千多個病人因為新型肺炎需要住院，較兩星期前增加9成，其中接近2千病人需要深切治療。

州府正密切留意ICU病床的數目，並預計到了12月中，ICU病床將會供不應求，至於灣區，預計到了1月，ICU床位將會達到飽和。

州長紐森周一在疫情記者會表示，不排除會採取激烈的措施，阻止疫情蔓延。

紐森說：「我們會實時評估疫情，明天或後天會決定是否在紫色疫情地區推行深紫措施，就好像年初大家都熟悉的居家令，不過會有修改。」

目前加州58個縣之中，有51個縣屬於最嚴重的紫色級別，灣區只有北灣Marin縣是紅色，全加州沒有一個縣處於疫情最輕的黃色級別。

加州衛生局局長Mark Ghaly醫生指出，目前州內確診數目的嚴重性，將會在兩星期後的住院人數反映出來，他呼籲感恩節旅遊返回灣區的人士，在家裡隔離檢疫14天。

Ghaly醫生說：「現時的指引是14天，沒有人會執法，監視你有沒有做到，你可以說是靠大家自覺，我認為是加州人繼續抗疫。」

紐森表示，為了幫助受到疫情打擊的小商業，州府容許商業有多3個月時間才繳交銷售稅收，使商業在這段時間可以運用銷售稅的收入用來周轉。

另外，周二開始，僱主可以申請聘請員工的稅務優惠，每聘請一名合資格的員工，可以得到1千元稅務優惠，每名商業僱主最多可獲得10萬元稅務優惠，詳情可上網http://covid19.ca.gov查詢。

疫苗方面，紐森表示，Pfizer藥廠生產的32萬7千劑疫苗下月中將運抵加州，這種疫苗需要打兩劑，州府正研究如何分配疫苗，醫護人員將會優先接種疫苗。

隨著感恩節週末結束，以及旅遊人潮返回灣區，州府預計一、兩個星期之後，確診數目會有另一波的巨大增長，紐森形容這個星期會是自從疫情以來最關鍵的一個星期，他預告未來幾天會有更多關於疫情的宣布。

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