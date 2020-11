【有線新聞】

總統當選人拜登提名聯儲局前主席耶倫出任下任財長,預料她會成為美國首位女財長。

拜登過渡團隊發聲明稱,在下屆政府控制疫情的同時,耶倫將會帶領團隊重振經濟,為民眾提供緊急經濟援助,確保人人都可分享經濟成果。

74歲的耶倫2014年獲時任總統奧巴馬任命出任聯儲局主席,2018年特朗普上台後未有委派她連任。

如獲國會確認,耶倫會成為美國首位女財長。至於副財長一職,就會由阿德耶莫出任。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。