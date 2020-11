【有線新聞】

總統當選人拜登滑倒,扭傷腳踝、腳掌有少許骨裂。

拜登求醫時,被傳媒拍攝到走路時一拐一拐,其團隊發聲明,拜登周六在特拉華州與狗隻玩時滑倒,扭傷右腳,X光顯示沒大礙,但經電腦掃描後,發現腳掌有非常細微的骨裂。

醫生表示,拜登未來數周可能要穿「助行鞋」,78歲的拜登健康備受關注,他在明年1月宣誓就任後,將成為美國史上最高齡的總統。

