影評：《Uncle Frank》見證美國社會對同志平權的態度演變

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

70年代一名紐約教授,必須回老家處理家事,但卻必須面對家庭的嚴峻審判眼光。

1969年南卡羅來納州一個小鎮,14歲的Beth 不易和同年齡的女孩交朋友。願意花時間陪她,並告訴她應該跟隨自己夢想的,就是她的叔叔Frank。四年後,Beth 考上了在紐約的大學,也正是叔叔任教的學府。一天到叔叔家中,一場陰差陽錯讓Frank 向姪女透露自己的同志身分。之後南卡老家中的一起喪事,Beth 的母親要她回家,而叔叔縱然不願意重返小鎮,但也在他伴侶Wally 的敦促下開車南下。Wally 也在希望見到伴侶家人的情況下,跟了過來。但是Frank 叔叔不想回家,也有他的原因。除了不想面對思想陳舊的家人之外,也想避開這個傷心地。畢竟在他成長過程中,因為對自己的性傾向不接受,也導致一起悲劇發生。

影片《Uncle Frank》綜合了成長電影 、出櫃電影和公路電影”road movie”的片種特色。縱然成長電影和出櫃電影都包含一定的嚴肅氣氛,公路電影所踏出的步伐,也帶有喜劇成分的影子。電影導演是在美國電視圈製作高水準劇集的Alan Ball。20年前寫的劇本《American Beauty》奪下奧斯卡最佳劇本後,所指導的電視劇集也備受好評。在這部影片中,情節感人但帶有許多人們熟悉的成分,包括初期同志影片中的一些悲劇鏡頭或是一些如酗酒或家庭糾紛的情景,感覺上是看編劇兼導演Alan Ball 的一篇日記。劇中一些角色,例如飾演叔叔的Paul Bettany 和他侄女的Sophia Lillis,都在演出的人物中增加深度,都要觀眾了解美國社會在過往半個世紀來,在社會演變中所做出的正確跨越。

《Uncle Frank》讓大家經歷一個美國家庭和社會的變遷。滿分五分中得四分,值得強力推薦。電影目前可通過Amazon Prime Video 平台,免附加費觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/Uncle-Frank-Paul-Bettany/dp/B08KZCMFRQ

The uncle comes out, the niece comes of age in “Uncle Frank”

“Screening Room” reviews “Uncle Frank”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.amazon.com/Uncle-Frank-Paul-Bettany/dp/B08KZCMFRQ