【KTSF】

世界衛生組織表示,確認新型肺炎「零號病人」非常重要,在一些情況下,可能會有不止一例「零號病人」,如果新冠病毒存在於動物界,就有可能出現多次跨越物種傳播。

邁克爾-瑞安指出,發現病毒跨越物種傳播的證據痕跡並非易事,猶如大海撈針,以埃博拉病毒為例,25年的研究中僅有一次發現病毒跨物種傳播的地點。

世衛組織衛生緊急項目技術主管瑪麗亞-范·科霍夫則表示,現在的「零號病人」可能並非真正的「零號病人」,可能還有其他未被發現的病例,所以需要回溯研究。

世衛組織已在多國合作開展回溯性分析,如對廢水和2019年樣本進行研究,檢測是否有新冠病毒陽性樣本。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。