美國11月增330萬人染疫 創單月紀錄

【KTSF 江良慧報導】

美國單在11月就已經有超過330萬宗新型肺炎病例,是單月病例的新紀錄,隨著有過百萬的美國人會在感恩節返家與家人團聚,有衛生專家就擔心疫情會繼續惡化。

布朗大學急症科醫生Megan Ranney說:「我們醫護人員正發出求救信號。」

面對新型肺炎疫情在全國的爆發沒有減慢跡象,醫護人員懇請美國人盡本分阻止病毒傳播。

Hennepin Healthcare副總監Shirlee Xie醫生說:「我不能阻止任何人受新型肺炎感染,我能做的是盡量不讓新型肺炎殺死你,所以我們需要大家加緊防疫,戴口罩和保持社交距離,盡量維持自己和其他人安全。」

新型肺炎新症連續第三個星期超過十萬,住院人數更是連續第14天創新高。

在周一,有14個州的住院人數創新高,衛生官員警告說,若病毒繼續不受控地傳播。

聯邦醫務總監Jerome Adams說:「你可能無法進去醫治心臟病發,我聽說有醫院無法接收孕婦,因為病床都提供給確診患者,這是現實情況。」

事實上,俄亥俄州長表示,州內的醫院接近飽和,賓夕凡尼亞州的官員則警告說,他們深切治療部的床位可能只夠維持一星期。

在加州,深切治療部入院人數在過去兩星期大幅上升55%,洛杉磯縣參議會考慮關閉更多場所,切斷傳播鏈。

在內華達州,經過星期一有史以來最高的7天平均新症後,從周二起實施新的限聚令,聚會最多10人。

與此同時,有最新模型預測,到明年新總統就職日為止,美國的病例可能已經增加接近一倍至2千萬宗,另一個較知名的模型則預期,在未來兩個月,會有多14萬美國人染疫死亡。

Baylor醫科學院Peter Hotez說:「這並非聚會的時候,不論多少人,而且肯定的是,若你在機場,或巴士站或鐵路車站或油站,你都會面對有新型肺炎的人。」

不過過百萬美國人仍然選擇無視警告,經由機場回家過節。

旅客Tony Roberts說:「我們當然也像其他人會害怕新型肺炎,但我們也要繼續生活下去。」

而Nashville的學校則決定下星期開始遙距上課,不過還是有爭議。

耶魯大學教授Nicholas Christakis說:「國內不應該有社區是酒吧開門,但小學關閉,甚麼優先都搞錯。」

總統當選人拜登的抗疫小組成員Michael Osterholm則說:「我們最想學校繼續開放,我們知道教育對小孩有多重要,我們也知道你不能有很有效的勞動力,若你要留在家中照顧不能上學的孩子。」

