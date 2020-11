美國單日染疫死亡人數創5月以來新高

【KTSF 江良慧報導】

聯邦政府官員表示,他們最早可以在12月,把640萬劑的Pfizer新型肺炎疫苗分發給有需要的美國人,只要疫苗獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)批准,他們就可以在24小時內行動。

不過美國周二錄得的染疫死亡人數,是自從5月以來的新高,所以專家就警告,就算有關於疫苗的好消息,美國人都不應該在假期期間把防疫意識鬆懈。

全球新型肺炎確診個案突破6千萬宗,當中有141.7萬多人死亡,美國的確診數字就超過1272萬,有超過261,000人死亡,其中有超過2,100人是在周二死亡,是自從5月6日,全國有2,611人染疫死亡後,死亡人數最多的一天。

另外,有超過88,000人要入院治療,是連續第15天創新高,而加州周二就有18,350宗新症,創全國單日新症數字的新記錄,比前一天多接近3千宗。

雖然目前的數字已經很驚人,但醫護人員和專家都普遍預期,國內的疫情在未來幾個星期會繼續惡化。

德州休斯敦United Memorial醫院的總監表示,由於疫情關係,他已經連續上班251天,他擔心如果公眾繼續無視衛生官員要他們認真保持社交距離和戴口罩,美國將會進入美國醫學史上最黑暗的時期。

他說他的醫院已經飽和,醫院會有護士突然大哭起來,因為每天都要接收很多病人,總是沒完沒了,每當處理完一個病人後,又會收到急症室電話,說有另一個病人入院。

而多個州就繼續收緊限制,包括賓夕凡尼亞州禁止餐廳酒吧在感恩節前夕賣酒,希望減少公眾群聚。

