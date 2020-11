【KTSF】

每年感恩節特赦火雞的傳統周二繼續在白宮舉行,特朗普總統特赦了兩隻名為Corn和Cob的火雞。

Corn和Cob兩隻火雞由國家火雞聯盟捐出,名字是紀念牠們的來源地艾奧瓦州,其中Corn被命名為國家感恩節火雞,接受赦免儀式,兩隻被赦免的火雞將會被送到艾奧瓦州立大學退休。

周二的特赦火雞活動,也是特朗普自政權交接啟動後的首次現身。

一年一度的火雞赦免傳統,由老布什總統在1989年開始,當時他在動物權益運動家在附近巡查時,放走了一隻約50磅的火雞。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。