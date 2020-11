【KTSF】

特朗普總統周二特赦涉及通俄案而認罪的前白宮國家安全顧問Michael Flynn。

Flynn因為在2016年12月,即特朗普就職之前,曾經與俄羅斯駐華盛頓大使秘密對話而無如實告知FBI調查人員,而被通俄案獨立檢察官穆勒起訴。

Flynn在2017年也認罪,特朗普上任後不久就開除Flynn,但他也指Flynn是個好人,並批評通俄案是對他的政治迫害。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。