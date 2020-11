感恩節家人相聚如政見不合應如何處理

【KTSF 嚴劍蓉報導】

感恩節與家人聚會,若大家政見不同,想避免爭拗傷和氣,應如何處理呢?

感恩節除了吃火雞,還會有豐盛的佳餚,一家人團聚享用美食之餘,當然也會閒話家常,談話間有時難免觸及政治議題。

家庭治療師Jan Stone說:「事實上,你不可能改變長輩的政治立場,在感恩節的餐桌上。」

要避免出現尷尬場面,Stone建議要及早準備。

Stone說:「一早做好準備,定下你的目的,是否為了家庭樂而來?如果是的,就盡量在其他時間才談論那些事情。」

可以透過電話、短訊或當面溝通好。

Stone說:「你最了解你的家人,很多家庭使用科技,那是個提出來的好方法,你也可以在當天早上當面說,今天就不談政治了,人們會尊重這個建議。」

但是如果晚餐期間還是談到敏感話題,令你感到不自在,可以請大家停一停。

Stone說:「可以嘗試轉換話題,問問他們的近況,去拿一杯水,可以短暫休息,讓大家都可以重新整理心情。」

Stone表示,喝少一點酒,也有助緩和緊張的氣氛。

