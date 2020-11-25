感恩節家人相聚如政見不合應如何處理

【KTSF 嚴劍蓉報導】

感恩節與家人聚會，若大家政見不同，想避免爭拗傷和氣，應如何處理呢？

感恩節除了吃火雞，還會有豐盛的佳餚，一家人團聚享用美食之餘，當然也會閒話家常，談話間有時難免觸及政治議題。

家庭治療師Jan Stone說：「事實上，你不可能改變長輩的政治立場，在感恩節的餐桌上。」

要避免出現尷尬場面，Stone建議要及早準備。

Stone說：「一早做好準備，定下你的目的，是否為了家庭樂而來？如果是的，就盡量在其他時間才談論那些事情。」

可以透過電話、短訊或當面溝通好。

Stone說：「你最了解你的家人，很多家庭使用科技，那是個提出來的好方法，你也可以在當天早上當面說，今天就不談政治了，人們會尊重這個建議。」

但是如果晚餐期間還是談到敏感話題，令你感到不自在，可以請大家停一停。

Stone說：「可以嘗試轉換話題，問問他們的近況，去拿一杯水，可以短暫休息，讓大家都可以重新整理心情。」

Stone表示，喝少一點酒，也有助緩和緊張的氣氛。

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