家裡有Sunbeam品牌快速高壓悶燒鍋的消費者要注意了,該品牌宣佈回收接近100萬台,擔心有燙傷風險。

美國消費產品安全委員會要求消費者立即停用這款容量為6 Quart快速高壓悶燒鍋,當局指出,如果悶燒鍋的鍋蓋沒有完全蓋緊時,仍可以出現高壓狀態,可能會造成蓋子突然脫落,導致鍋內滾燙的食物噴出來,有可能燙傷消費者。

Sunbeam公司已經接到119宗有關鍋蓋脫落的報告,當中有99人出現一級到三級燙傷。

Sunbeam宣佈在美國回收約91萬4410台,加拿大回收約28,330台,價格在70到100美元之間。

回收的型號包括K196JN到K365JN,L001JN到L273JN,銷售日期從2017年7月開始至今。

