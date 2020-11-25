香港移民余漢傑獲晉升舊金山消防局署理助理局長（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

一名來自香港的移民，近日獲晉升為舊金山消防局署理助理局長，如無意外，他亦會在年底前正式升任為助理局長，是舊金山近10年來，首位升任這個職位的華裔。

舊金山多名華裔社區領袖周二一起祝賀余漢傑（Ken Yee）榮升消防局署理助理局長。

余漢傑5歲時隨父母從香港移民來美國，曾經在華埠居住過，他加入消防局超過25年，現在駐守位於Fillmore一帶的五號消防局，指揮Marina Presidio至漁人碼頭等地區的救援工作。

余漢傑大學畢業後，先後擔任過會計師及財務分析師，他表示，當初從事金融業是希望賺多一些錢，不過他後來發現，自己還是喜歡服務社區。

余漢傑說：「從事金融業幾年後，我覺得我做得不夠，我望向舊金山及社區，我發現我想為社區做得更多，因此我成為了消防員。」

余漢傑懂聽懂講廣東話，他入職後，是消防局內少有經認證的中英雙語消防員，正因為這種技能，讓余漢傑成為華裔居民及消防局之間的溝通橋樑，當居民見到同聲同氣的消防員，會更願意提供訊息，方便消防員工作。

余漢傑說：「這讓我們更好及更迅速服務市民，市民不會那麼緊張，見到我們，見到華裔消防員，會比較放鬆，亦會更樂意用中文溝通。」

余漢傑表示，消防員的工作是非常苛刻的，除了隨時準備進入火場外，亦要連續執勤24小時不可以回家，上一秒在消防局休息，下一秒可能在街上施行心肺復甦法救人，體能上及心態上要隨時準備好，但局方有充足的訓練及優良的領導，他執勤時，從沒有擔心過自己的安全。

助理局長這一職級是消防局經內部考試可以晉升的最高級別，而余漢傑亦是當中成績最好的第一順位，因此如無意外，消防局會在12月底正式晉升他成為助理局長。

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