香港移民余漢傑獲晉升舊金山消防局署理助理局長（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一名來自香港的移民,近日獲晉升為舊金山消防局署理助理局長,如無意外,他亦會在年底前正式升任為助理局長,是舊金山近10年來,首位升任這個職位的華裔。

舊金山多名華裔社區領袖周二一起祝賀余漢傑(Ken Yee)榮升消防局署理助理局長。

余漢傑5歲時隨父母從香港移民來美國,曾經在華埠居住過,他加入消防局超過25年,現在駐守位於Fillmore一帶的五號消防局,指揮Marina Presidio至漁人碼頭等地區的救援工作。

余漢傑大學畢業後,先後擔任過會計師及財務分析師,他表示,當初從事金融業是希望賺多一些錢,不過他後來發現,自己還是喜歡服務社區。

余漢傑說:「從事金融業幾年後,我覺得我做得不夠,我望向舊金山及社區,我發現我想為社區做得更多,因此我成為了消防員。」

余漢傑懂聽懂講廣東話,他入職後,是消防局內少有經認證的中英雙語消防員,正因為這種技能,讓余漢傑成為華裔居民及消防局之間的溝通橋樑,當居民見到同聲同氣的消防員,會更願意提供訊息,方便消防員工作。

余漢傑說:「這讓我們更好及更迅速服務市民,市民不會那麼緊張,見到我們,見到華裔消防員,會比較放鬆,亦會更樂意用中文溝通。」

余漢傑表示,消防員的工作是非常苛刻的,除了隨時準備進入火場外,亦要連續執勤24小時不可以回家,上一秒在消防局休息,下一秒可能在街上施行心肺復甦法救人,體能上及心態上要隨時準備好,但局方有充足的訓練及優良的領導,他執勤時,從沒有擔心過自己的安全。

助理局長這一職級是消防局經內部考試可以晉升的最高級別,而余漢傑亦是當中成績最好的第一順位,因此如無意外,消防局會在12月底正式晉升他成為助理局長。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。