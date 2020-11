【KTSF】

舊金山列治文區周二上午發生銀行搶劫案,匪徒沒有武器,案中沒有人受傷。

案發現場位於Geary大道夾19 Avenue,警方表示,上午11點左右,一個男人進入銀行,恐嚇一名職員,匪徒搶到錢之後逃跑。

匪徒25至30歲,身高5呎8吋左右,體重150磅,當時戴了黑色面罩、黑色冷帽、黑色牛仔褲和黑色T恤,警方搶劫案調查組正在調查案件。

