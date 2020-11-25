舊金山警員市中心槍傷疑犯 警方公開案情

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市中心上星期二發生一宗涉及警員的槍擊案，警方召開社區會議，公開案件詳情，指出警員要求疑犯放下武器的指令，但疑犯他拒絕配合，警員最後開槍，疑犯仍在醫院留醫，他情況危殆。

警方在周二舉行的社區會議中，公開槍擊案發生時的片段，26歲的疑犯Antonio Estrada當時手持一個平底鍋及一把刀，接報到場的警員多次叫Estrada放下手上的武器，Estrada沒有跟從，警方指警員才向疑犯發射殺傷力較低的子彈，但沒有效，疑犯更一度衝向警員。

舊金山警察局指揮官Robert O’Sullivan說：「疑犯然後衝向第一名警員，右手拿著刀，左手拿著平底鍋。」

這個時候，有警員向他開槍，Estrada立即跌倒在路邊，不過他仍然沒有放下武器，更一度想再站起來。

片段中多名警員不斷要求疑犯放下武器，警方指，他仍然不願意配合，在場警員於是再多次向他發射殺傷力較低的子彈，噴胡椒噴霧以及開槍，不過都沒有用。

後來現場一名舊金山縣警向疑犯兩度使用電擊槍，最終令他放下武器，多名警員隨即上前將他制服。

事件發生在上星期二Market街近Westfield購物中心，警方表示，Estrada中槍前，涉嫌在Ellis街400號路段一間公寓的大堂用汽油在地板點火，然後拿著一把刀及平底鍋走到街上與其他男子互毆。

槍擊事件發生後，警方指現場留有5個彈殼及11發較低殺傷力的子彈，警察局局長Bill Scott表示，Estrada仍然留醫，他有生命危險。

舊金山地檢處、舊金山警方內部調查組等正調查今次事件。

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