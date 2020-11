舊金山警員市中心槍傷疑犯 警方公開案情

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市中心上星期二發生一宗涉及警員的槍擊案,警方召開社區會議,公開案件詳情,指出警員要求疑犯放下武器的指令,但疑犯他拒絕配合,警員最後開槍,疑犯仍在醫院留醫,他情況危殆。

警方在周二舉行的社區會議中,公開槍擊案發生時的片段,26歲的疑犯Antonio Estrada當時手持一個平底鍋及一把刀,接報到場的警員多次叫Estrada放下手上的武器,Estrada沒有跟從,警方指警員才向疑犯發射殺傷力較低的子彈,但沒有效,疑犯更一度衝向警員。

舊金山警察局指揮官Robert O’Sullivan說:「疑犯然後衝向第一名警員,右手拿著刀,左手拿著平底鍋。」

這個時候,有警員向他開槍,Estrada立即跌倒在路邊,不過他仍然沒有放下武器,更一度想再站起來。

片段中多名警員不斷要求疑犯放下武器,警方指,他仍然不願意配合,在場警員於是再多次向他發射殺傷力較低的子彈,噴胡椒噴霧以及開槍,不過都沒有用。

後來現場一名舊金山縣警向疑犯兩度使用電擊槍,最終令他放下武器,多名警員隨即上前將他制服。

事件發生在上星期二Market街近Westfield購物中心,警方表示,Estrada中槍前,涉嫌在Ellis街400號路段一間公寓的大堂用汽油在地板點火,然後拿著一把刀及平底鍋走到街上與其他男子互毆。

槍擊事件發生後,警方指現場留有5個彈殼及11發較低殺傷力的子彈,警察局局長Bill Scott表示,Estrada仍然留醫,他有生命危險。

舊金山地檢處、舊金山警方內部調查組等正調查今次事件。

