舊金山新症續增 疫情級別料快升上紫色

【KTSF 郭柟報導】

舊金山周二仍然位於紅色疫情級別,不過市府衛生局局長表示,預期很快會踏入紫色級別,到時會實施州府的晚間的宵禁令。

舊金山衛生局長Grant Colfax表示,市內的新症率升幅仍然在擴大,跟7月時情況相似,住院率也在上升,雖然目前仍然在紅色級別水平,但是預期上升趨勢不變,不久後都會踏入紫色級別。

他又表示,確診人數比起上個月上升了2.65倍,所以呼籲民眾不能掉以輕心,再次提醒大家,檢測服務是留給最有需要的人,不要以出遊和聚會為理由而去做檢測。

Colfax說:「檢測結果呈陰性,不代表准許你進行三星期在無防疫措施下社交,也不代表准許你跟不同住的親友相聚。」

他又重申,檢測結果只是暫時性,民眾可能在檢測後確診,又或者有可能在檢測之前剛剛染病,但是病毒數目仍然低,所以檢測不到。

Colfax又表示,已經購買了幾個特別冷藏庫,可以保存幾萬支疫苗,當疫苗面世時,隨時做好準備,分發給前線醫護人員。

舊金山現時一共有14,662宗病例,158人死亡。

