舊金山新症續增 疫情級別料快升上紫色

【KTSF 郭柟報導】

舊金山周二仍然位於紅色疫情級別，不過市府衛生局局長表示，預期很快會踏入紫色級別，到時會實施州府的晚間的宵禁令。

舊金山衛生局長Grant Colfax表示，市內的新症率升幅仍然在擴大，跟7月時情況相似，住院率也在上升，雖然目前仍然在紅色級別水平，但是預期上升趨勢不變，不久後都會踏入紫色級別。

他又表示，確診人數比起上個月上升了2.65倍，所以呼籲民眾不能掉以輕心，再次提醒大家，檢測服務是留給最有需要的人，不要以出遊和聚會為理由而去做檢測。

Colfax說：「檢測結果呈陰性，不代表准許你進行三星期在無防疫措施下社交，也不代表准許你跟不同住的親友相聚。」

他又重申，檢測結果只是暫時性，民眾可能在檢測後確診，又或者有可能在檢測之前剛剛染病，但是病毒數目仍然低，所以檢測不到。

Colfax又表示，已經購買了幾個特別冷藏庫，可以保存幾萬支疫苗，當疫苗面世時，隨時做好準備，分發給前線醫護人員。

舊金山現時一共有14,662宗病例，158人死亡。

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