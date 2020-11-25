Santa Clara縣新確診病例創新高 醫院面臨危機

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣的新型肺炎確診新個案以及入院人數都創新紀錄，縣公共衛生部門指出，縣內的醫院正面臨危機。

Santa Clara縣累計有約32,000宗新型肺炎個案，最新增加512宗，打破單日新增個案紀錄，目前有213人因新型肺炎住院，新入院的人數達45人，也破了紀錄。

Fenstersheib醫生說：「我們需要醫院，不單只因為現在是冬季流感季節，還有因新型肺炎而入院的人，而醫院的床位有限，我們要靠自己，而醫院正在受苦。」

Fenstersheib醫生表示，縣內拉美裔社區的新症增長最快，他呼籲所有居民盡本分抗疫，避免需要住院，減輕醫院的壓力。

這個感恩節週末，Santa Clara縣將會派員巡視縣內的商業，確保店內人數不會過多，各人保持距離以及戴口罩，違例人士會收到罰單，而且不會有寬限期。

縣官員透露，將會在人流多的商業區加強巡視，而縣消防局也會協助執法，確保商業守法，限制人數，遵守衛生守則。

根據Santa Clara縣衛生指引，超市和雜貨店必須限制人數在50%，服裝和零售業，包括購物商場的人數限制是25%。

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