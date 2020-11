Santa Clara縣新確診病例創新高 醫院面臨危機

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣的新型肺炎確診新個案以及入院人數都創新紀錄,縣公共衛生部門指出,縣內的醫院正面臨危機。

Santa Clara縣累計有約32,000宗新型肺炎個案,最新增加512宗,打破單日新增個案紀錄,目前有213人因新型肺炎住院,新入院的人數達45人,也破了紀錄。

Fenstersheib醫生說:「我們需要醫院,不單只因為現在是冬季流感季節,還有因新型肺炎而入院的人,而醫院的床位有限,我們要靠自己,而醫院正在受苦。」

Fenstersheib醫生表示,縣內拉美裔社區的新症增長最快,他呼籲所有居民盡本分抗疫,避免需要住院,減輕醫院的壓力。

這個感恩節週末,Santa Clara縣將會派員巡視縣內的商業,確保店內人數不會過多,各人保持距離以及戴口罩,違例人士會收到罰單,而且不會有寬限期。

縣官員透露,將會在人流多的商業區加強巡視,而縣消防局也會協助執法,確保商業守法,限制人數,遵守衛生守則。

根據Santa Clara縣衛生指引,超市和雜貨店必須限制人數在50%,服裝和零售業,包括購物商場的人數限制是25%。

