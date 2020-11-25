San Mateo縣周五開放所有公園 鼓勵民眾戶外活動

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣衛生局長Scott Morrow發聲明指，節日假期將會是疫情非常關鍵時刻，再三呼籲居民不要出遊和聚會，又指大家必須合作抗疫。

​Scott Morrow都公開譴責有不少莽顧他人或自私的人，令到確診個案上升，他們的行為影響他人生活，導致學校不能重開，一些商店永久要關閉。

他表示，要抗疫，必須靠整個社區合作，維持低和平穩確診數目水平。

San Mateo縣本周五將會開放所有縣公園，希望民眾可以選擇在戶外活動，取代黑色星期五去商店購物傳統。

不過提醒大家，聚會最多容納三個家庭的人，時間不超過兩小時，以及記得戴口罩和保持社交距離。

San Mateo縣周三仍然處於紅色疫情級別，新症率由上星期的每十萬人2.2宗，升到現時的5.8宗，而確診率是2.3%​。

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