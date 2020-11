San Mateo縣周五開放所有公園 鼓勵民眾戶外活動

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣衛生局長Scott Morrow發聲明指,節日假期將會是疫情非常關鍵時刻,再三呼籲居民不要出遊和聚會,又指大家必須合作抗疫。

​Scott Morrow都公開譴責有不少莽顧他人或自私的人,令到確診個案上升,他們的行為影響他人生活,導致學校不能重開,一些商店永久要關閉。

他表示,要抗疫,必須靠整個社區合作,維持低和平穩確診數目水平。

San Mateo縣本周五將會開放所有縣公園,希望民眾可以選擇在戶外活動,取代黑色星期五去商店購物傳統。

不過提醒大家,聚會最多容納三個家庭的人,時間不超過兩小時,以及記得戴口罩和保持社交距離。

San Mateo縣周三仍然處於紅色疫情級別,新症率由上星期的每十萬人2.2宗,升到現時的5.8宗,而確診率是2.3%​。

