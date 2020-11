聖荷西教堂利刀血案 疑兇是無證移民

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西一間教堂周日晚發生兇殺案,一名持刀男子刺傷5人,其中兩名傷者不治,警方周三公佈男疑犯是一名有多個暴力罪案案底的無家可歸者兼無證移民。

案發的Grace浸信會教堂位於East San Fernando街400號路段,專門庇護無家可歸者,3名傷者送院後情況穩定下來,傷者包括無家可歸者和義工,其中一人是市府職員及義工、越南裔男子Nguyen Pham。

Pham的朋友表示,Pham是個充滿愛心的人,每個週末都會自己出錢買食物給無家可歸者。

Pham又跟他說,與其去醫院送花給他,不如將錢用來買被子給無家可歸者。

兇徒的身份是Fernando Lopez,他是一名無家可歸者,經常去涉事的教堂接受庇護,也幫過教堂義工工作。

警局局長表示,暫時未知案件的動機,初步懷疑他作案時受精神藥物影響,不過仍有待毒理學專家驗證。

Lopez有多宗暴力罪案案底,他多年前曾經因為被控武器襲擊罪,服刑了兩年,又曾經3次被遣返出國,但之後又回到美國。

Lopez又曾因涉嫌家暴罪名,被San Joaquin縣法官判處緩刑,但今年6月又因為涉嫌家暴罪違反了緩刑,在Santa Clara縣被捕。

聯邦移民執法局(ICE)曾請求Santa Clara縣法官拘留Lopez,不過法官並無接納ICE的要請求,法官釋放了Lopez。

聖荷西市市長Sam Liccardo表明,聖荷市雖然有庇護無證移民政策,但絕不縱容暴力罪犯。

Liccardo說:「該政策不會保護暴力罪犯,而是保護守法的無證人士。」

聖荷西警察局長Eddie Garcia表示,移民執法系統和Santa Clara縣司法系統兩者都有問題。

Garcia說:「我知ICE的拘留令會引人注意,不過同樣或更重要的是,我們縣的司法系統不能處分暴力罪犯,不管他來自何處。」

在去年2月,在Santa Clara縣曾發生另一宗無證移民刺死一名婦女Bambi Larson的案件,ICE曾經9次要求Santa Clara縣,在該名男子刑滿之後持續將他拘留,但因為Santa Clara縣現有的庇護政策,禁止該縣和ICE合作,因此沒有將他交給ICE,但是縣參議會上年表決保留現有的庇護政策。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。