加州已沒有縣處於疫情最輕的黃色級別（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州目前的疫情有惡化的趨勢,根據周二最新的評級,全州58個縣當中,完全沒有任何縣留在疫情最輕的黃色級別,而Santa Clara縣衛生官員建議民眾,今年的黑色星期五購物改在網上進行。

加州周二有多15,329人確診感染新冠病毒,14天的確診率為5.6%,這數字和兩個星期前的3.7%上漲超過一半。

而因患病而住院的人數也在過去兩個星期上升81.3%至5,844人,加護病房病人也上升57.1% 至1,397,加州衛生部長Mark Ghaly表示,醫療系統現在出現壓力。

至於各縣的疫情級別,周二有多4個縣升至疫情最嚴重的紫色級別,他們是Colusa、Del Norte、Humboldt和Lassen,Calaveras縣升至紅色級別,Alpine和Mariposa縣升至橙色級別。

而在灣區,舊金山、Marin縣和San Mateo縣則停留在紅色的級別,其他縣都還在紫色級別。

Ghaly表示,今年的感恩節和以往的不同,因為要人們在疫情中做調整,可能會使得人們失望,特別是要拒絕親友的團聚的邀請。

Ghaly說:「我們知道不容易說”不”,特別是對我們的至親,但是在疫情大流行下,藉機會告訴親友,你正在為減低病毒傳播而不聚會,沒有一個時期比這更加重要。」

另外,Santa Clara縣衛生官員建議民眾,今年的黑色星期五在網上購物,卻也警告營業商家必須確保購物人士在安全的情況下購物。